Bardóczky Kornélt javasolja a magyar szövetség (MTSZ) szakmai elnökjelöltjének a Vidéki Tenisz, a Teniszezők a Teniszért, valamint a Tiszta Tenisz mozgalom.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény alapján a mozgalmak szombati közös egyeztetésük alapján "elhatárolódnak a szövetség korábbi, súlyos költségvetési hiányt okozó működési anomáliáitól, és azoktól, akik ebben bármilyen aktív vagy passzív szerepet vállaltak".



Az MTSZ június 12-én tart tisztújító közgyűlést azt követően, hogy május 13-án öt elnökségi tag - Bársony Farkas, Dudik János, Gém Péter, Molnár György és Viszló Csaba - lemondott tisztségéről. Juhász Gábor főtitkár hétfőn emlékeztetett: a szövetség pénzügyi helyzete miatt szükséges volt egy teljes körű pénzügyi átvilágítás, amelyet februárban - Richter Attila akkori főtitkár lemondása után - rendelt el az elnökség. Egy független pénzügyi tanácsadó cég április 21-én készült el az átvilágítással, melynek eredményeképpen az MTSZ 3,533 milliárd forint konszolidációs kérelmet nyújtott be a kormányhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül.



A három mozgalomnak az MTSZ új vezetősége felé megfogalmazott követelései között szerepelt, hogy "a sportállamtitkársággal folytatott egyeztetések során helyezzék előtérbe azt a jogos sportszakmai igényt, hogy a korábbi évekkel ellentétben a sportágunkra szánt források jelentősebb része a szakmai programokra és a klubok, műhelyek támogatására legyen fordítva".



Kérték, hogy "a Magyarországra tervezett nemzetközi teniszversenyek megrendezése kapcsán a sportdiplomáciai szempontok és az országimázs fontossága mellett a pénzügyi ráfordítás minden esetben legyen összhangban az adott verseny szakmai értékével, a saját felnőtt élsportolóink fejlődési szempontjaival, illetve a magyar utánpótlásteniszre gyakorolt hatásával. A helyszínek kiválasztása kapcsán fontos, hogy a rendezéshez szükséges beruházások döntő része maradandóan is szolgálja a magyar tenisz fejlődését."



A kommünikében megfogalmazott pontok között szerepelt továbbá, hogy a műhelytámogatások odaítélése objektív és transzparens módon, pályázati úton történjen, illetve az új szövetségi vezetés számára a vidéki tenisz felzárkóztatása kiemelt stratégia legyen.



"Alapelvként olyan elnökjelöltet, elnökségi tagokat és vezető tisztségviselőket támogatunk, akik nem voltak részesei az elmúlt évek vezetésének, döntéshozói testületeinek" - szögezték le. "Emellett pedig: versenyzőként és/vagy szakemberként eredményesek voltak a hazai vagy a nemzetközi teniszéletben; és/vagy a gazdasági szférában, szponzorok megnyerésében eredményesen tudják képviselni a magyar teniszt; és/vagy a kormány és a sportállamtitkárság felé a szükséges érdekérvényesítés mellett tudják képviselni a sportágunkat".



Az egyeztetésen részt vevők közös szakmai elnökjelöltként nevezték meg Bardóczky Kornél többszörös magyar bajnok, a Davis Kupa-válogatottban leghosszabb ideig - 15 éven keresztül - szereplő korábbi játékost.



A hétfős elnökségbe a vidéki tenisz képviseletében a keleti országrészből Hajnal Istvánt, a nyugati országrészből Hajba Csabát jelölték, továbbá egy-egy korábbi top 100-as női és férfi magyar játékost, Kapros Anikót és Sávolt Attilát. Egyben hangsúlyozták, hosszabb távon indokoltnak látnák az elnökség létszámának növelését hétről kilenc főre.



Az MTSZ tiszteletbeli elnöki pozícióját - amely státusz "kiválóan alkalmas a magyar tenisz nemzetközi sportdiplomáciai képviseletére is" - a mozgalmak "egy nemzetközileg is kiemelkedően sikeres egykori teniszező számára" ajánlanák fel, erre Temesvári Andreát, illetve Taróczy Balázst javasolták.



