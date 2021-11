Babos Csaba női kapitány szerint várható volt Bondár Annától és Udvardy Pannától, hogy hétfőtől már a tenisz-világranglista első 100-ában jegyzik őket.

"Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy két magyar játékos is a top 100-ban szerepel" - mondta az M4 Sport Sporthíradójának a szakvezető.



"Nagy öröm ez nemcsak a lányoknak, hanem az egész magyar tenisznek, egyben visszacsatolás is a szövetség felé, hogy jó munka folyik. Persze a legnagyobb érdem a játékosoké, akik évek óta keményen dolgoznak a jó eredményekért. Anna betöltötte a 24-et, Panna a 23-at, és mivel ifiként is már szép sikereket értek el, várható volt, hogy tehetségüket a felnőtt ranglistahelyezésben is megmutatják" - fogalmazott.

Ami a többieket illeti, Babos Csaba lánya, Tímea - aki kilenc éven át volt a top 100-ban, párosban pedig világelső lett - idén covidos volt, megsérült, de szerinte hamarosan visszatérhet a 100 közé. Gálfi Dalmát kiújuló gerincsérülése hátráltatta, Jani Réka megközelítette az egyéni legjobbját, és még bőven van benne eredmény, míg Stollár Fanny másfél éve csuklóproblémákkal bajlódik.

Arról, hogy Bondár és Udvardy főtáblás lesz az Australian Openen és a Roland Garroson, a kapitány közölte: ez kiváltság egy Grand Slamen, remek kiindulási pont egy sikeres pályafutás beindításához, emellett jól is fizet, így akár bővíthetik a szakmai stábot is.



"Ők Magyarországon edzve, magyar edzőkkel érik el a sikereket, ami reményt ad a fiataloknak, így a jövőben akár még több magyar teniszező lehet a top 100-ban" - tette hozzá Babos Csaba.

Borítókép: MTK.hu