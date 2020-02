A címvédő francia, illetve az orosz csapat lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele a Fed Kupa döntőjében, amelyre április 14. és 19. között kerül sor Budapesten.

Az már a keddi sorsolás előtt eldőlt, hogy Belgiummal, Svájccal és Szlovákiával biztosan nem találkoznak a házigazdák a csoportmérkőzések során, mivel ez a három csapat a Fed Kupa-ranglista alapján egy kalapba került a magyarokkal. Így az volt a kérdés, hogy a francia-ausztrál-amerikai-cseh, illetve a fehérorosz-német-orosz-spanyol négyesből melyik együtteseket kapják Babos Tímeáék.



A Szépművészeti Múzeumban tartott sorsoláson a nemzetközi szövetséget (ITF) vezető David Haggerty mellett jelen volt a Fed Kupa nagyköveteként Billie Jean King amerikai teniszlegenda, aki egyesben, párosban és vegyes párosban összesen 39 Grand Slam-trófeát gyűjtött. A magyar női élteniszt a párosban Roland Garros-bajnok Temesvári Andrea és a világranglista 13. helyéig jutó Szávay Ágnes képviselte.

David Haggerty közölte, izgalmas hétnek néznek elébe áprilisban Budapesten, amely ideális helyszíne lesz a tornának, és a játékosok mellett a szurkolók is szeretik a várost.

Billie Jean King elmesélte, hogy pályára lépett az első Fed Kupa-párharcban 1963-ban, és azóta nagyon messzire jutott a sorozat. Az új formátumról úgy vélekedett: a nők a finálé során megmutathatják a világnak, hogy megérdemlik ezt az eseményt.



Az ünnepségen a magyar junior női együttes segítségével sorsolták ki a csoportokat, Juhász Gábor szövetségi kapitány együttese az A csoportban küzd majd meg a tavalyi döntőben az ausztrálokat legyőző franciákkal, valamint az oroszokkal.



A Papp László Sportarénában sorra kerülő 12 csapatos fináléba - amelynek jövőre és 2022-ben is Budapest ad otthont - az amerikai, a fehérorosz, a svájci, az orosz, a német, a belga, a szlovák és a spanyol gárda a kvalifikációból jutott tovább, míg a magyarok a rendező jogán, az ausztrálok és a franciák tavalyi döntősként, a csehek pedig szabadkártyával szerepelnek. A négy csoportgyőztes jut be az elődöntőbe, a párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak majd.



A szövetségi kapitányoknak tíz nappal a torna előtt kell leadniuk a csapatnévsort.



Az ebben a formában idén bemutatkozó döntő összdíjazása 18 millió dollár, melyből 12-t a játékosok kapnak, hat pedig a szövetségeknek jut.



A Fed Kupa-döntő csoportjai:



A csoport: MAGYARORSZÁG, Franciaország, Oroszország

B csoport: Ausztrália, Fehéroroszország, Belgium

C csoport: Egyesült Államok, Spanyolország, Szlovákia

D csoport: Csehország, Németország, Svájc

Borítókép: GettyImages