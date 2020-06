A női címvédő kanadai Bianca Andreescu jelezte, ott lesz az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A világranglista-hatodik játékos közleményében azt írta, biztos abban, hogy a szervezők a lehető legbiztonságosabb körülményeket fogják megteremteni, így nem kérdés, hogy ott lesz az augusztus 24-én rajtoló US Openen.



"Megértek mindenkit, aki a jelenlegi egészségügyi helyzetben, vagy az utazási nehézségek miatt úgy dönt, nem indul, én azonban szeretnék minden lehetőséget kihasználni, hogy visszatérjek a pályára" - fogalmazott a 20 éves Andreescu, aki tavaly az amerikai Serena Williamset győzte le a döntőben.



A versenyeket szervező ATP és WTA szerdán jelentette be, hogy augusztusban újraindul a márciusban megszakított nemzetközi teniszélet, igaz, egyelőre nézők nélkül. A legnagyobb sztárok közül Williams azonnal jelezte, hogy ott lesz a US Openen, a román Simona Halep ugyanakkor a jelenlegi helyzetben nem tervezi, hogy indul.



A világelső ausztrál Ashleigh Barty, valamint a kétszeres wimbledoni bajnok cseh Petra Kvitova úgy nyilatkozott, még kivár a végleges döntéssel.



A férfijátékosok közül a világelső szerb Novak Djokovic, illetve a címvédő spanyol Rafael Nadal korábban azt mondta, hogy a rendkívül szigorú óvintézkedések miatt valószínűleg nem indul a US Openen.

