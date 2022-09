Carlos Alcaraz (3. helyezett) bejutott a US Open döntőjébe, miután péntek este egy izgalmas elődöntőben legyőzte Frances Tiafoe-t (22. helyezett).

A 19 éves Alcaraz vasárnap Casper Ruud (5. helyezett) ellen lép pályafutása első Grand Slam-döntőjén pályára, ami ötéves pályafutása első Grand Slam-döntője. A 23 éves Ruud egyébként a 2022-es francia nyílt teniszbajnokság döntőjébe jutott, de ott kikapott Rafael Nadaltól, így ő is éhes vár első Grand Slam-címére.Így a párharcuk győztese a világranglista első helyezettje lesz.

A 24 éves Tiafoe a vereség után sírva fakadt, és bocsánatot kért az amerikai szurkolóktól, amiért nem jutott be a US Open döntőjébe. Ő lett az első amerikai férfi, aki Andy Roddick 2006-os sikere óta eljutott a torna elődöntős szakaszába.

19yo Carlos Alcaraz beats Frances Tiafoe 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3 to reach a first career Grand Slam final at the #USOpen.



4h18 but finished before midnight this time!



A third consecutive 5-setter win. Incredible.



One win away to become the YOUNGEST ever world number #1. pic.twitter.com/9xM9Q86mRl