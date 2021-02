Sorozatban 75. Grand Slam-tornájával tovább javította saját rekordját Feliciano Lopez az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 39 éves spanyol a 2002-es Roland Garros óta nem hiányzott egyik nagy versenyről sem Melbourne-ben, Párizsban, Wimbledonban és a New York-i US Openen. Összehasonlításul: a hússzoros GS-bajnok Roger Federer egyhuzamban 65-ig jutott.



"A 2001-es Garros volt az első Grand Slamem, Carlos Moya az első körben nagyon elvert" - idézte fel mosolyogva Lopez, aki csütörtökön kétszettes hátrányból fordítva, 5:7, 3:6, 6:3, 7:5, 6:4-gyel búcsúztatta az Australian Openen a 31. kiemelt olasz Lorenzo Sonegót.



A balkezes veterán jelenleg 65. a világranglistán, de volt 12. is, hét ATP-trófeát hódított el, és 1997 óta 17,6 millió dollárt ütögetett össze. "Másodállásban" a madridi salakos torna igazgatójaként, valamint modellként is dolgozik, és - bár erre vélhetően kevésbé büszke - ő tartja az ATP-tornákon a legtöbb vereség rekordját is 456-tal.

Borítókép: Mike Owen/Getty Images