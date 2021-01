Tizenegy hónap szünet után visszatér a teniszpályára a női világranglista éllovasa, Ashleigh Barty.

A szervezők közlése szerint az Australian Open előtt sorra kerülő két melbourne-i tornán ő vezeti majd a mezőnyt.



A 24 éves ausztrál játékos tavaly február óta nem játszott hivatalos mérkőzést, a koronavírus-járvány miatt a US Openen és a Roland Garroson sem vett részt, bár utóbbin ő volt a címvédő.



A pandémia továbbra is nagy hatással van a sportág versenynaptárára, az év első Grand Slam-tornája például a tervezettnél három héttel később, február 8-án kezdődik csak.



A viadal előtt, január 31. és február 6. között két 500-as WTA-tornát is rendeznek Melbourne-ben, a Gippsland Trophyn és a Yarra Valley Classicon a tervek szerint a világranglista első ötven helyezettje közül 49 pályára lép. A legjobb 32 játékost "szétosztják" a két verseny között, egyesben mindkettőn 64-es lesz a főtábla, míg párosban 32-es.



A felvezető viadalokra a 39 éves Serena Williams is jelezte indulási szándékát. Az amerikai teniszező AO-n ismét harcba száll 24. GS-elsőségéért, amely rekordbeállítást jelentene.



A játékosok január 15-től érkeznek majd Ausztráliába, ahol elsőként 14 napos kötelező karantén vár rájuk.

Kép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images