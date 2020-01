Helyszíni tudósítónk jelenti az Australian Openről.



Hiába nyerte meg az első szettet Fucsovics Márton a Rod Laver Arénában Roger Federer ellen, a folytatásban a svájci nem adott esélyt neki, bár az is igaz, hogy a magyar nem azon a szinten teniszezett, mint az első három mérkőzésén az Australian Openen.



Mikor Fucsovics Márton és Roger Federer kisétált a Rod Laver Arénába vasárnap este 9-kor, az Australian Open 7. napjának legtöbb kérdésére már választ kaptunk.



A címvédő Novak Djokovic simán elintézte Diego Schwartzmant (6:3, 6:4, 6:4), a két hirtelen feltámadt, amúgy nem túl érdekes teniszt játszó Milos Raonic és Marin Cilic párbajából a kanadai került ki győztesen (6:4, 6:3, 7:5) – talán azért is, mert a horvát pénteken 4 óra 10 perces csatában jutott túl Bautista Aguton. A negyeddöntőben tehát Djokovic és Raonic mérkőzik.



Kiesett a 12. kiemelt Fabio Fognini, így nem az olasz várta, hogy ki lesz a győztese Federer és Fucsovics mérkőzésének. Az olasz veresége Tennys Sandgren ellen (7:6, 7:5, 6:7, 6:4) csak annak meglepetés, aki nem látta a találkozót, a 28 éves amerikai, aki két éve játszott már negyeddöntőt Melbourne-ben, parádésan teniszezett.

A nőknél befejeződött Coco Gauff tündérmeséje: a 15 éves amerikai pénteken elbúcsúztatta a címvédő Oszaka Naomit, de vasárnap elfogyott a kakaó, kikapott honfitársától, a 21 éves Sofia Kenintől (6:7, 6:3, 6:0.) A pályafutása első Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Keninről mindig eszembe jut Gálfi Dalma, aki a 2015-ös US Open-döntőben, a junior lányoknál, legyőzte az amerikait 7:5, 6:4-re, és nem csak azért, mert jobb napja volt. Kenin 15. a világranglistán, a magyar 269. – egyszer remélhetőleg utoléri. Kenin egyébként könnyen elődöntős lehet, mert az ezen a szinten szintén újoncnak számító Ons Jabeur vár rá a következő fordulóban. A tunéziai lány úgy érkezett Melbourne-be, hogy még soha nem nyert meccset a főtáblán, erre most negyeddöntős – a Serena Williams ellen győztes kínai Wangot verte 7:6, 6:1-re.

A tavalyi finalista Petra Kvitova magabiztosan halad előre. Az AO előtti héten ugyan fáradtság miatt lemondta az adelaide-i versenyt, de úgy tűnik, kipihente magát, feltöltődött. Igaz, ha nincs meccse, akkor általában nem edz egy Grand Slam alatt, ami meglehetősen szokatlan. Vasárnap a görög Maria Sakkarin jutott túl (6:7, 6:3, 6:2.) A márciusban már 30 éves cseh kedden a világelső Ashleigh Barty ellen folytatja, kettejük összecsapása akár előrehozott döntőként is értékelhető. Az ausztrálok kedvence, akit épp megválasztottak az év fiatal ausztráljának (január 26-a Ausztrália nemzeti ünnepe) az amerikai Alison Riske ellen sem torpant meg (6:3, 1:6, 6:4.)

Természetesen több mint bátorság lett volna kijelenteni, hogy Fucsovics Márton esélyes Roger Federer ellen, de az is igaz – elfogultság nélkül –, hogy szóltak érvek a magyar sikere mellett.



Igen, Roger Federer vitathatatlanul óriási bajnok, nem véletlenül húszszoros Grand Slam-győztes. Pályafutása során 360 GS-meccset nyert (a magyar 9-et), az AO-n százat (a magyar 7-et); Federer tizenötödször juthatott negyeddöntőbe az Australian Openen – Grand Slamen az 57. alkalommal –, Fucsovics először; Federer hatszor nyerte meg a Norman Brookes serleget Melbourne-ben és soha nem vesztett mérkőzést itt a világranglista 55. helyénél hátrébb rangsorolt játékos ellen – Fucsovics 67. jelenleg. Vasárnapig kétszer találkoztak: 2018 januárjában szintén az ausztrál nyílt teniszbajnokságon mérkőztek a 4. fordulóban (6:4, 7:6, 6:2), tavaly Dubaiban, a negyeddöntőben két játszmalabdája is volt a magyarnak, de 7:6, 6:4 lett a svájcinak. Azóta többször edzettek együtt, legutóbb a tavalyi US Open előtti héten. Jól ismerik egymást, kölcsönös a tisztelet, a svájci legenda mindig pozitívan beszél a magyarról, elismeri a tehetségét.

Ilyen adatsor után jogosan kérdezi bárki, milyen érvek szóltak a magyar sikere mellett. Nos, Fucsovics Mártonnak megvan a játéka, hogy bárkivel felvegye a versenyt. Ha felmegy a pályára, már nem a példaképét látja Roger Federerben, hanem egy legyőzendő riválist. Az idei Australian Open első három fordulójában nem csak meggyőzően teniszezett, de mentalitásban is szintet lépett. Bízhattunk abban is, hogy a 38 éves Roger Federer azért érez valamit a pénteki 4 óra 3 perces ütközetből, nem múlhatott el nyomtalanul az a maratoni kaland a lábaiból. Szombaton ugyan edzett egy órát egy svájci juniorral, de ő is emberből van.

Fucsovics Mártonnak mentálisan, Roger Federernek inkább fizikálisan lett volna fontos az első szett megnyerése. További elemzés helyett nézzük, mi történt vasárnap este Melbourne-ben.

Federer agresszívan kezdett, akkor szokott így teniszezni, amikor duzzad az önbizalomtól és ezt kihasználva igyekszik lerohanni az ellenfelét. Nem lehet az első 30 percben megnyerni egy három nyert játszmára menő meccset, de a jó rajt meghatározónak bizonyulhat – Federer egyébként is szeret a vezetőülésben robogni. Szerencsére Fucsovics Marci viszonylag simán élte túl a kezdeti rohamokat, adogatóként nem adott esélyt a svájcinak. Aztán 3:3-nál bejött egy-két extra megoldása és 0:40 lett Federer adogatásánál. Két bréklabdát hárított a király, de a harmadiknál tehetetlen volt. A Rod Laver Aréna publikuma nem értette, mi történik, nem erre készült, csendben figyelte az eseményeket, csak a magyarok skandálták, hogy hajrá, hajrá Marci. Federert láthatóan meglepte, megfogta a magyar ellenállása, játéka, egyre többet hibázott és nem kapott esélyt az egyenlítésre: 36 perc alatt 6:4!

Nem indult jól a 2. szett. A svájci és a Federerért rajongó ausztrál drukkerek felébredtek, rájöttek, hogy kedvencüknek kell a bíztatás. Meg is lett az eredménye: gyors brék után 3:0. Fucsovicsnak volt egy fogadóelőnye 1:3-nál, hogy visszabrékelve izgalmassá tegye a játszmát, de kimaradt a lehetőség és rögtön utána újra ő botlott – Federer nagyon érzi az ilyen pillanatokat. Innen már volt visszaút, 1 óra 3 perc után 6:4, 1:6-ra álltak.



Az első játszmában jól mozgott Fucsovics Márton és a kifarolós egyenes tenyeresekkel meglepte a svájcit. Az első adogatása ekkor sem működött olyan százalékkal, mint az első három mérkőzésén, de tudta kezelni. A folytatásban valami megtört benne, rossz döntéseket hozott, többet hibázott és 61 perc alatt megfordult minden (6:4, 1:6, 2:6.)

Talán az volt a legbosszantóbb, hogy sokkal jobban tud teniszezni Fucsovics Márton annál, mint, amit mutatott. Az igazsághoz tartozik, hogy Federernek minden bejött, az ő labdája egy milliméterrel csípte a vonalat, Fucsovicsé annyival kiment, és ez nem egyszer történt meg, de a háló is rendre a svájcinak kedvezett – szegény embert az ág is húzza.



A játék képe alapján kevés esély maradt a fordulatra, sajnos ez nem is következett be, mert Fucsovics Marci a 4. játszmában is gyorsan brékhátrányba került. Roger Federer nagyon rutinosan vigyázott arra, hogy ne engedje vissza a meccsbe a magyart és 2 óra 10 perc alatt 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-re megnyerte a mérkőzést.



Fucsovics Márton másodszor jutott el a legjobb 16-ig egy Grand Slamen, az ezért járó 180 pont nagyon sokat ér, újra közelít a top 50-hez és az olimpiai kvalifikációban is nagy lépést tett előre. Talán lesz még esélye megmérkőznie a példaképével és ki tudja, teljesül az egyik álma: egyszer legyőzi Roger Federert – a játszmanyerésig már eljutott.



Borítókép: Jack Thomas/Getty Images