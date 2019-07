A Fradi bizakodva, de nem nyugodtan várhatta BL selejtezőjének visszavágóját. A 2-1-es diadal után az szinte biztos volt, gólt kell szerezniük, ha a következő körb3e is megmutatnák magukat. Ezzel a hozzáállással is kezdte a meccset a magyar csapat, és rögtön veszélyeztetett is. Azonban a középre érkező labdát Igor Kharatin még a kapu fölé fejelte.

A bolgár együttes ezt követően igyekezett magához ragadni az irányítást, de a Ferenváros védői jól végezték a dolgukat. A 17. percben aztán a Fradi megszerezte az annyira áhított gólt. Kharatin ugrott mindenkinél magasabbra Zubkov tökéletes szögletét követően, és már nem hibázott. Fejese pontos volt és erős, így akadály nélkül csapódott a kapu jobb oldalába. 0-1

A gólt követő sokból ébredezve Marcelinho végzett el egy rendkívül veszélyes szabadrúgást6 a másik oldalon, de a kapufa kisegítette Dibuszt. Rögtön az ellentámadás végén Zubkov készített remekül az első meccsen is jól játszó Skvarka elé, aki szép megoldással a bal alsóba lőtt. 0-2





A bolgár szurkolók ezt követően átlendítették csapatukat a holtponton, és beleűzték őket a szépítésbe. A 24. percben Tchibota tökéletesen tekerte be a labdát szögletből, Terziev pedig a tizenegyespont magasságából fejelt a bal alsó sarokba. 1-2

A 28. percben újabb hatalmas izzadságcseppek jelentek meg minden magyar szimpatizáns homlokán, amikor Lovrencsics Gergő visszahúzta ellenfelét, a játékvezető pedig a tizenegyes pontra mutatott. Azonban az óriási egyenlítési lehetőséget elszalasztotta a Ludogorec. Az első meccsen gólt szerző Swierczok állt a labda mögé, de középre tartó labdáját Dibusz óriási bravúrral hárítani tudta.

Az első felvonás több gólt már nem hozott, de izgalmakból így sem volt hiány. A második játékrész óriási Ludogorec helyzettel kezdődött, de Jorge Intima kapáslövése végül nem volt eszélyes Dibusz kapujára. Azonban a hazaiaknak jött az újabb hidegzuhany a 47. percben. Nguen látványosan végig szlalomozott a védők között, majd a tizenhatosról kapura lőtt. A labda megpattant egy ellenfélen, így utat talált a hálóba. 1-3

Ezt követően bár becsületből ment tovább a bolgár csapat, de már sem a hitet nem találta a fordításhoz, sem a fogást a Ferencvároson. Szépíteni még így is tudtak. Egy beívelés ment el mindenki feje felett, majd beleakadt Heister lábába, így az addig remekül futballozó német öngólt szerzett. 2-3

A mérkőzés végére teljesen reményvesztett hazaiak ráadásul emberhátrányban fejezték be a meccset. Moti távozott ideje korán, már a 82. percben, miután Zubkovot tarolta le.

A következő körben a máltai bajnok, Valletta FC lesz a Ferencváros ellenfele.





Bajnokok Ligája selejtező, visszavágó

Ludogorec-Ferencvárosi TC 2-3 (1-2)

Játékvezető: Rumsas D. (Ltu), Helyszín: Ludogorec Arena (Razgrad)

Ludogorec: Renan – Ikoko (Cicinho 64.), Terziev, Moti, Nedyalkov – Goralski, Dyakov – Intima, Marcelinho (Biton 64.), Tchibota – Swierczok (Keseru 46.)

Ferencáros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister – Ihnatenko (Sigér 57.), Kharatin – Zubkov, Skvarka, Nguen (Varga 61.) – Priskin (Lanzafame 73.)

Gólszerzők: Terziev (24.), Heister (öng. 69.), illetve Kharatin (17.), Skvarka (21.), Nguen (47.)

Piros lap: Moti (82.)



Fotó: fradi.hu