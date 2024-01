Novak Djokoviccsal olyan történt, ami még soha korábban a Jannik Sinner elleni összecsapása alkalmával.

Péntek reggel minden szem a melbourne-i Rod Laver Arénára szegeződött, amikor a 2024-es Australian Open férfi egyesének első elődöntője került a figyelem középponjába.

A 10-szeres bajnok Djokovic a 22 éves, negyedik helyen kiemelt Sinnerrel került szembe egy izgalmas összecsapáson.

Djokovic elképesztő ausztráliai mérlege ellenére Sinner volt az, aki egy briliáns 6-1, 6-2, 6-7(6-8), 6-3-as győzelemmel bebiztosította be helyét a vasárnapi döntőben.

Sinner győzelmével véget ért Djokovic 33 meccs óta tartó veretlenségi sorozata az Australian Openen, amely egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor a negyedik fordulóban a dél-koreai Csung Hyeontól kapott ki.

Sinner a világranglista harmadik Daniil Medvedevvel találkozik majd a vasárnapi fináléban, aki elképesztő módon két szettes hátrányból fordítva 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 arányban 4 óra 18 perc alatt győzni tudott Alexander Zverev ellen.

DANIIL MEDVEDEV: THE SURVIVOR @DaniilMedwed comes from two sets down and wins two tiebreaks to remain alive and defeat Alexander Zverev for a spot in the #AusOpen final @AustralianOpen pic.twitter.com/giHE2YDnnb — ATP Tour (@atptour) January 26, 2024

A mérkőzés során olyan történt, ami még soha nem történt meg Djokoviccal egy Grand Slam mérkőzés során.

A szerb illusztris pályafutása során először fordult elő, hogy egyetlen bréklabdáig sem tudott eljutni egy Grand Slam mérkőzésen.

Djokovicot széles körben a férfi tenisz történetének legjobb fogadójaként tartják számon, ami még elképesztőbbé teszi ezt a statisztikát.

Stat:



Today’s match vs Jannik Sinner was the VERY FIRST time in *417 matches* at the Majors that Novak Djokovic was unable to produce a break point opportunity. pic.twitter.com/YiqarxfHvL — Olly (@Olly_Tennis_) January 26, 2024

Miután Sinner első olaszként a sportág történetében döntőbe jutott Melbourne-ben, azt mondta: „Nagyon, nagyon kemény volt. Úgy éreztem, hogy Djokovic nem érzi magát olyan jól, ezért tovább nyomtam. Próbáltam felkészülni a negyedik szettre, amit nagyon-nagyon jól kezdtem.”

„A tavalyi szezon végi önbizalom biztosan megtartotta bennem a hitet, hogy képes vagyok a világ legjobb játékosai ellen játszani, és nagyon boldog vagyok, hogy az első döntőmet játszhatom majd vasárnap” – mesélte boldogan a fiatal olasz.

Hozzátette: „Sokat tanultam abból a wimbledoni vereségből, és ez mind része a folyamatnak."

Djokovic a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a korai csalódás ellenére is várja a 2024-es szezon hátralévő részét.

A következőket mondta: „Még mindig nagy reményeket táplálok a többi tornával, olimpiával és bármilyen versennyel kapcsolatban, amin játszani fogok. Ez még csak a szezon eleje. Ez nem az az érzés, amihez hozzászoktam. Úgy értem, valahogy hihetetlenül kielégítő volt számomra, hogy a legtöbb szezonom Grand Slam-győzelemmel indult, és soha nem veszítettem még mérkőzést az Australian Open elődöntőjében vagy döntőjében.”

Djokovic reflects on his 33-match winning streak at the #AusOpen coming to an end pic.twitter.com/DuEFNiLxtw — Tennis TV (@TennisTV) January 26, 2024

Jannik Sinner eddig az egész tornán elképesztő teljesítményt nyújt, mindössze egyetlen szettet veszített el, azt is Novak Djokovic ellen az elődöntőben, így minden adott hozzá, hogy vasárnap megszerezze pályafutása első Grand Slam címét.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images