A Melbourne-ben 2021-ben és 2022-ben is döntős Medvegyev nyolcadszor jutott a négy közé GS-viadalon, ahol ellenfele az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok német Alexander Zverev volt, aki hetedik Grand Slam-elődöntőjére készülhetett.



A két 198 centis játékos egymás elleni mérlegében a három éve US Open-győztes Medvegyev vezetett 11-7-re, tavaly hatszor csaptak össze, s ebből ötször az orosz bizonyult jobbnak.



A 19. találkozón a Rod Laver Arena közönsége azt kapta, amire számíthatott: kimerítő alapvonalcsata zajlott a pályán, az első szettben hat legalább 20 ütéses labdamenet alakult ki, az egyiknél ráadásul 51-szer (!) szállt át a labda a háló felett. A 26 éves Zverev dupla brékkel 4:1-re ellépett, az egy esztendővel idősebb orosz azonban 5:5-nél utolérte őt, csakhogy ekkor ismét elvesztette a szerváját, ami a játszmájába került.

MEDVEDEV MADNESS



The moment @DaniilMedwed defeated Zverev 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 to reach the #AusOpen final!@AustralianOpen



pic.twitter.com/Wbrhtd4hKu