Ten Hag: a világon egyetlen klubnál sincsenek akkor elvárások, mint itt

Szerinte a legendás edző, Sir Alex Ferguson túl magasra tette a lécet a korábban elért legendás sikereivel.

A Manchester United hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Brentford ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. Az MU-nál gyakorlatilag minden meccs beszédtémát szolgáltat, alakuljon bárhogyan az eredmény. Ha nyer a csapat, akkor arról faggatják Erik ten Hagot, hogy hogy látja a jövőjét, ez a játék már az volt-e, amit szeretne, ha pedig veszítenek, akkor folyamatosan a kirúgása lehetőségéről kérdezik őt. Most előbbire volt és a Telegraph, valamint a BBC is meginterjúvolta a holland vezetőedzőt, ezeket összegezzük. Kérdezték, szerinte mikor tud a Manchester United újra eljutni arra a szintre, ahol Sir Alex Fergusonnal volt, vagyis PL-címet nyerni.

– nyilatkozta Erik ten Hag, aki szinte az egész szezonban pengeélen táncol az állását illetően.

🔴 Erik ten Hag: “I want to win every game and I want to make every season a success, with trophies and titles”.

“Those are the expectations that Sir Alex Ferguson set for this club”. pic.twitter.com/0VPJ6a37oc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024