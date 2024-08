Teljessé vált az Alpine 2025-ös pilótafelállása

Jack Doohant hivatalosan is bejelentette az Alpine, hogy 2025-re teljes munkaidős F1-es versenyzővé válik a tartalékversenyzői pozíciójából.

Az ausztrál 2022-ben csatlakozott az Alpine Akadémiához. Szimulátoros és egyéb tesztelési feladatokkal bízták meg, miközben az istálló igyekezett kilábalni a ’24-es szezon gyenge kezdéséből.

Az Alpine színeiben hat kötelező fiataloknak szánt első szabadedzésén vett részt, többek között Kanadában és Nagy-Britanniában az év elején. A 2023-as F2-es szezont követően nem tért vissza a Forma-2-be.

