Teljessé vált a 2024-es Nitto ATP Finals mezőnye

Mivel Novak Djokovic sérülés miatt visszalépett, így véglegessé vált a 2024-es Nitto ATP Finals mezőnye.

Casper Ruud, Alex de Minaur és Andrey Rublev megszerezték a szezonvégi torna utolsó három egyéni helyét, amelyet november 10–17. között rendeznek meg a torinói Inalpi Arénában.

A sztárok csatlakoznak Jannik Sinnerhez, Alexander Zverevhez, Carlos Alcarazhoz, Daniil Medvedevhez és Taylor Frithez a mezőnyben.

Ruud két év után tér vissza az év végi bajnokságra, ahol karrierje egyik legjobb eredményét érte el: a norvég teniszező a 2022-es Nitto ATP Finalsen a döntőig jutott, és idén harmadik alkalommal szerepelhet ezen a rangos eseményen.

De Minaur a Nitto ATP Finalsen debütál, és ő lesz az első ausztrál egyéni játékos, aki szerepelhet a szezonvégi tornán Lleyton Hewitt 2004-es döntős szereplése óta.

Rublev ötödik alkalommal kvalifikálta magát zsinórban a szezonvégi tornára. Miután részt vett a londoni torna utolsó kiadásán, eddig mind a négy torinói kiadásra sikeresen kvalifikált.

A mezőny mind a nyolc játékosa korábban már kvalifikálta magát vagy részt vett a Next Gen ATP Finals versenyén. Sinner (2019) és Alcaraz (2021) a torna korábbi bajnokai, míg De Minaur kétszer is döntőt játszott (2018-19), Rublev pedig 2017-ben jutott el a döntőig. Ez az első év, amikor mind a nyolc egyéni játékos a húszas éveiben jár, amire legutóbb 2010-ben volt példa.

Medvedev és Zverev az egyetlen játékosok a mezőnyben, akik korábban megnyerték a Nitto ATP Finalst. Medvedev a verseny londoni záróévében (2020) aratott győzelmet, Zverev pedig 2018-ban és 2021-ben diadalmaskodott.

Sinner, Alcaraz és Medvedev mind elérték már az első helyet a PIF ATP világranglistán. Sinner már biztosította az ATP Év Végi Világelső címet és ezzel ő lett az első olasz, aki ezt elérte.

