TOP5: Felháborítóan viselkedett – az egész olimpiáról kizárták

Botrányos viselkedése miatt diszkvalifikálták a georgiai Guram Tusisvilit, aki a franciák ikonjával, Teddy Riner-vel meccselt. Ez volt a LEGOLVASOTTABB cikk a héten a Sport365-ön.

A háromszoros olimpiai bajnok, a megnyitón az olimpiai üstöt meggyújtó Riner nem kezdte meggyőzően a versenynapot a férfi +100kg-osok kategóriájában. A 35 éves judoka az Egyesült Arab Emírségek versenyzőjét, Magomedomar Magomedomarovot győzte le éppen, de így is ipponnal jutott a legjobb 8 közé.

Ezután jött Riner negyeddöntős párharca, a georgiai Guram Tusisvili ellen. A francia itt is megcsinált egy remek akciót, aminek a végén Tusisvili nem bírta tovább idegekkel. A georgiai előbb Riner ágyékához tette a lábát, majd kezével is belenyúlt a francia arcába. Tusisvili ezért piros lapot kapott, továbbá az egész olimpia folytatásától is kizárták, így nem vehetett részt a vigaszág küzdelmein, ezzel eldobva magától a bronzérem esélyét.

Íme a szituáció:

A holland NOS-kommentátorai is megdöbbenten figyelték az eseményeket, hiszen a cselgáncs köztudottan a szigorú szabályairól és az egymás közti kölcsönös tiszteletről ismert.

„Mi ez az agresszió? Ezért kizárják Georgiát az egész versenyről” – mondta az egyik riporter.

„Botrányos viselkedés. Tiszteleten volt. Ezzel eldobta magától a bronzérmet is” – vélekedett a másik szakkommentátor.

Tusisvili a végén lehiggadt, de a kizárást nem úszta meg.

Később a Nemzetközi Judo Szövetség közleményt adott ki, amiben a csapatversenytől is eltiltották a georgiait.

Az egyéni verseny folytatásában Teddy Riner előbb megnyerte az elődöntős párharcát Temur Rakhimov ellen, majd a péntek esti fináléban a dél-koreai Kim Min-jongot ippont érően dobta meg az utolsó percben, így negyedik aranyérmét szerezte az olimpiákon, hármat egyéniben, egyet pedig csapatban. Ez a világon egyedülálló teljesítmény a franciák judokájától.