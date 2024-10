A Realból oldhatja meg problémáját a United

Sajtóértesülések szerint a Vörös Ördögök Aurélien Tchouaménivel erősítenék meg az igencsak gyengén muzsikáló középpályáját.

A Manchester United – a vasárnapi Aston Villa elleni döntetlent követően hivatalossá vált, hogy – 35 éve nem látott pocsék rajttal kezdte az új szezont.

Erik ten Hag együttese a válogatott szünetet a 14. helyen tölti a Premier League tabelláján azok után, hogy a nyáron nem sajnálta az eurómilliókat a keret megerősítésére.

Leny Yoro, Joshua Zirkzee és Noussair Mazraoui mellett Manuel Ugarte is Manchesterbe tette át székhelyét.

Hiába a hatalmas költekezés, a csapat, ahogyan azt látjuk, közel sem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

A spanyol Todo Fichajes értesülése alapján a holland tréner pedig már a következő kiszemeltjének helyzetét monitorozza. Ugyanis a hírek szerint Aurélien Tchouaménit megfelelő ajánlat beérkezése esetén elengedné a Real Madrid.

A francia világbajnoki ezüstérmes középpályást még 2022-ben szerezte meg a Királyi Gárda, nagyjából 80 millió eurót fizettek érte a Monacónak.

Értékét körülbelül most is ekörül taksálják, Tchouaméni szerződtetése pedig megreformálhatná a Manchester United középső egységét.

Ten Hag a Porto elleni 3-3-as döntetlent követően beszélt a középpályán régóta fennálló problémákról és az új szerzemény, Ugarte helyzetéről.

„Hoztunk fiatal játékosokat, de nekik még be kell illeszkedniük, Ugarte is ilyen. Mindenképp szerettünk volna igazolni egy hatost, de még időre van szüksége” – mondta a holland, majd hozzátette „tudom, hogy az élfutballban nem létezik ilyen, mert azonnal teljesítened kell, de ez nem mindig reális elvárás a játékossal szemben”.

Ugarte eddig öt mérkőzésen lépett pályára a Manchester United színeiben. A Tottenham elleni bajnokin és a Twentével vívott El-meccsen sem hozta az elvártakat.

A többek között a Liverpoolal is hírbe hozott Tchouaméni komoly erősítést jelenthetne a United számára. Még akkor is, ha a Real Madrid felsőbb köreiben többen úgy vélik, egyelőre nem tudta és nem is lesz képes betölteni a Kroos által hagyott űrt. De tegyük azért szívünkre a kezünket, erre kevesen lennének alkalmasak.