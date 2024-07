Távozik a Newcastle-ből Staveley és Ghodoussi

A Newcastle United 2021-es őszi, a szaúdi PIF (szuverén befektetési alap) általi megvásárlásban főszerepet játszó, kisebbségi tulajdoni joggal rendelkező 2 személy távozik a klubtól.

Amanda Staveley és Mehrdad Ghodoussi, a Newcastle United kisebbségi tulajdonosai távoznak a klubtól – adta hírül minden valamirevaló angliai hírforrás. A szaúdi PIF részéről eszközölt, 305 millió fontos tranzakció során 10 százalékos tulajdoni rész került a Staveley-Ghoudoussi páros tulajdonába. Ebből lett 6 százalék, a Rueben-család érkezése következtében, majd jött a hír, hogy most ettől is megválnak.

