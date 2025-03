Távozhat a Manchester City alapembere

Sajtóhírek szerint Ederson, a Manchester City első számú kapusa a szezon végén távozik a klubtól.

A Football Insider forrásai szerint több szaúdi csapat, köztük az Al Hilal, az Al Nassr és az Al Ittihad is érdeklődik a 31 éves Ederson iránt. Jelenleg nagy a valószínűsége annak, hogy a brazil kapus a következő átigazolási időszakban távozik.

A brazil kapust 2017 nyarán a Benficától 40 millió euróért igazolta a Manchester City. Azóta minden sorozatot figyelembe véve 360 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben.

A mértékadó transfermarkt.com 30 millió euróra taksálja Ederson értékét.

