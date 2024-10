Tavasszal a Liverpool akarta, most viszont a United fő célpontja lett?

Erik ten Hag kirúgásával nehéz feladat elé állította magát a Manchester United vezetősége – szezon közben kell megfelelő és hosszú távon megoldást jelentő utódot találni.

Mi magunk is közzétettünk egy listát hétfőn, amelyen szerepel az összes olyan edző neve, akikekkel szóba hozták a Manchester United-et.

A BBC információi alapján ugyanakkor közülük is kiemelkedik Ruben Amorim, egy olyan szakember, aki jelenleg is aktív. A 39 éves szakember a sporting élén 2 portugál bajnoki címet jegyzett már, amelyek közül a 21 év ínség után érkező 2021-es bajnoki arany történelminek nevezhető. A portugál szakember neve ismerős lehet az angol futballt követőknek. Merthogy tavasszal a Liverpool egyik legfőbb célpontja volt, hogy aztán a Mersey-partiak végül Arne Slot mellett tegyék le voksukat.

A Pool ezen döntése most jól jön a Vörös Ördögöknek, hiszen ők is elkezdtek Amorimban gondolkodni. És ezt egy hétfői sajtótájékoztatón maga a menedzserjelölt is elismerte.

„Tudtam, hogy érkezik majd kérdés a Manchester uniteddel kapcsolatban. Viszont nem kívánok beszélni az ügyről.”

Ennek egyik oka az lehet, hogy áprilisban a West Hammel is tárgyalt, méghozzá a Sporting tudta nélkül. Akkor kitudódott a „turpisság”, amiért bocsánatot is kért, mondván nem volt etikus lépés a klub tudta nélkül tárgyalnia bárkivel.

Amorim kapcsán azt is meg kell jegyezni, hogy mivel élő szerződéssel rendelkezik, a híre kalapján 10 millió euró környéki összegbe kerülne a Unitednak a szakember kivásárlása. Ugyanakkor az Old Traffordon hiszik, hogy a dél-európai különleges tehetsége az edzőszakmának, éppen ezért hosszú távú megoldást jelenthet. Kerül amibe kerül.

Addig pedig, amíg nincs új, végleges szakember, az ideiglenesen megbízott Ruud van Nistelrooy kezében a marsallbot.