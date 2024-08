Tavaly a lábát amputálni kellett egy cápatámadás miatt, idén már a paralimpián indul

Egy évvel cápatámadása után a szerdán kezdődő párizsi paralimpián versenyez Ali Truwit amerikai úszó.

Truwit tavaly májusban a Kuba mellett található Turks- és Caicos-szigeteknél búvárkodott barátjával az óceánban egy olyan részen, ahol nem jellemző a cápák jelenléte. Ekkor támadta meg egy – feltehetően – bikacápa, a nő csaknem 70 métert úszott a biztonságot jelentő hajóig, hogy végül megmeneküljön. Truwitot azonnal kórházba, majd az Egyesült Államokba szállították, ahol három műtét várt rá, de a bal lábát térdtől lefelé amputálni kellett, az operációra éppen a 23. születésnapján került sor.

Bár a 24 éves úszó eleinte tartott a víztől, de a gyors rehabilitációnak köszönhetően 100 és 400 gyorson, valamint 100 háton is kijutott a paralimpiára.

In May 2023, Ali Truwit lost her leg in a shark attack while snorkeling on vacation. Now, after several surgeries, a year of rehab and training, and the support of her friends and family, she’s set to compete in 2024’s Paralympics in Paris. pic.twitter.com/0vjgvCCJXg

— AP Sports (@AP_Sports) August 26, 2024