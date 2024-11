Tárt karokkal várják Rómában a Real Madrid tehetségét

Az AS Roma készen áll játéklehetőséget biztosítani Endrick számára, ezzel is segítve a Real Madridot.

A spanyol Sport napilap szerint Claudio Ranieri Romája januárban szeretné kölcsönvenni a Real Madrid tinédzser csatárát, Endricket.

A Giallorossi küzdelmes szezont fut. Már a harmadik edzőjüket fogyasztják miután menesztették Daniele Rossit, majd Ivan Juricot is. A nyugdíjból visszahívott Ranieri kétségkívül erősítésekre szorul.

A 18 éves brazil válogatottat a Real Madrid nyáron szerződtette a Palmeirastól 50 millió euró, plusz bónuszok fejében.

Endrick eddig mindössze 10 tétmérkőzésen lépett pályára a madridiaknál, 122 játékperc alatt két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Egy januári kölcsönszerződés lehetőséget adhatna Endricknek, hogy értékes játéktapasztalatot szerezzen és jobban alkalmazkodjon az európai futballhoz. További lehetséges kérők között említik még a Southamptont és a Real Valladolidot is.

🚨 Southampton have entered the race with Roma and Real Valladolid to sign Real Madrid striker Endrick on loan.

(Source: @SPORT) pic.twitter.com/dU1Rdmafh1

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 20, 2024