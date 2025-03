Tapasztalt vezetőedző húzza ki a gödörből a Milan csapatát?

Az AC Milan Massimiliano Allegrit helyezte jövőbeli projektjének középpontjába, mivel úgy vélik, hogy a korábbi Juventus-edző a megfelelő személy a klub irányítására ebben a kihívásokkal teli időszakban.

A Milan ismét edzőváltáson gondolkodik, miután Sergio Conceiçao nem tudta fellendíteni a csapat teljesítményét kinevezése óta. A portugál edző Paulo Fonseca menesztése után érkezett a kispadra tavaly decemberben.

Conceiçao rendkívül valószínűtlen, hogy a szezon végén is a csapat élén marad. A Rossoneri vezetősége ugyanis már a következő lépéseket tanulmányozza. Az új vezetőedző kiválasztása pedig az egyik legkényesebb döntésnek számít.

A La Gazzetta dello Sport szerint Gerry Cardinale tulajdonos és Giorgio Furlani vezérigazgató nemrég New Yorkban találkozott, hogy megvitassák a klub jövőjét. Egyetértettek abban, hogy Massimiliano Allegri visszatérése a San Siróba garanciát jelentene a klub újbóli felemelkedésére.

🚨 📰 Gazzetta: #Allegri is ready to return. Milan, there is Max for you. Cardinale is studying the summer revolution. But #Conceição is at risk already today in Lecce (Tassotti is preparing) and sues the spokesperson. pic.twitter.com/ghvGrteYvj

— MilanReports (@MilanReportscom) March 8, 2025