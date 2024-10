„Talán tiszteletlenség Maradona és Pelé felé, de Messi a világ legjobbja”

Az örök vitában megszólalt és elmondta véleményét az egyik, ha nem a legnagyobb edző is.

Pep Guardiola „csak” néhány évet dolgozhatott együtt Lionel Messivel, igaz, már akkor is a világ egyik, ha nem a legjobb labdarúgója volt. A jelenleg a Manchester Cityt irányító, ám 2008 és 2012 között a Barcelonánál dolgozó spanyol szakember a Che Tempo Che Fa nevű olasz televíziós műsorban nyilatkozott az argentin klasszisról.

Guardiola kiemelte, hogy a Barcás évei alatt minden nap látta őt edzeni és három naponta meccseket játszani, ráadásul olyan mérkőzéseket, amelyeken rendre fantasztikus teljesítményt nyújtott. A gondolatai zárásként hozzátette: „legyünk hálásak, hogy láthatjuk őt játszani és vele egy korszakban élünk. Ő olyan, mint Tiger Woods vagy Michael Jordan.”

Pep Guardiola: „Lionel Messi is the greatest football player ever. Maybe I’m disrespecting Pelé and Diego Maradona, but I can’t imagine anyone like Messi, with his consistency….

„I saw that boy train every day and play every three days in an incredible way. When you see him up… pic.twitter.com/Q2jvz1S9gz

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 13, 2024