Szurkolói balhé Olaszországban a BL-rangadó előtt

Támadás érte a Lille szurkolóit, akik a szerda este kilenckor a Dall’Ara stadionban rendezendő Bajnokok Ligája-mérkőzés miatt tartózkodtak Bolognában.

Az eset kedden este történt az egyetemi negyedben.

A rendőrség beszámolója szerint körülbelül nyolcvan főből álló csoport, akiknek arcát maszk fedte, kövekkel, valamint vascsövekkel voltak felszerelve, valószínűleg a Bologna ultráinak köréhez tartozhatnak. Rátámadtak körülbelül harminc francia szurkolóra, akik a Zamboni utcában egy pub előtt gyűltek össze.

A rendőrség rohamrendőrökkel avatkozott be, és nyomozást indított az elkövetők azonosítása érdekében. A Bologna szurkolói gyorsan elmenekültek a helyszínről.

A mentőszolgálat három Lille-szurkolót látott el, akik a támadás során megsérültek; közülük kettőt további vizsgálatok céljából a Sant’Orsola Poliklinikára szállítottak.

November 5-én, a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után hasonló támadás történt a Saragozza utcában. Akkor a támadás áldozatai szinté a vendégszurkolók voltak. Az akkori elkövetők közül egyet a rendőrség őrizetbe vett, hat másik, a Bologna szervezett szurkolói csoportjához tartozó olasz drukkert pedig később azonosítottak.

26.11.2024, Info Bologna: Bologna🇮🇹 attack Lille🇫🇷 in pub, ~80×30, many injuries on the French side. win bologna, click here for more: https://t.co/N3rxfBRBfd pic.twitter.com/0cZYaFMide

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2024