Szuperrangadókkal folytatódnak szerdán a BL-küzdelmek

Egyre élesebb a helyzet a ligaszakasz vége felé közeledve és minden pontnak kiemelt jelentősége van.

Két rangadót is rendeznek szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában, ugyanis a Barcelona a Borussia Dortmund vendége lesz, míg a Manchester City a Juventus otthonába látogat. A két meccsnek teljesen más a tétje, mert amíg a német és a spanyol csapat az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutásért küzd, addig a vártnál gyengébben szereplő olasz és angol együttes inkább azért van harcban, hogy minél jobb pozícióból várja az egyenes kieséses szakasz első körét, amelyben a 16 közé jutás lesz a tét.

A Barcelona és a Borussia egyaránt négy győzelemmel és egy vereséggel a harmadik, illetve a negyedik helyről várja a rangadót, azaz a győztes óriási lépést tesz afelé, hogy februárban ne kelljen pályára lépnie a 16 közé kerülésért. A BL-ben mutatott jó kezdés ellenére egyik gárda sincs igazán jó formában.

A La Ligában éllovas katalánok komoly hullámvölgyben vannak, ugyanis utóbbi hat tétmérkőzésükből csupán kettőt nyertek meg, ráadásul a Las Palmastól és a Real Sociedadtól is kifejezetten váratlan vereséget szenvedtek. Ezzel szemben a Dortmund az egész idényben rapszodikusan teljesít, a szezon során még egyszer sem tudott két találkozónál hosszabb győzelmi sorozatot építeni. A sárga-feketék ennek nyomán a Bundesligában csak hatodik helyen állnak, de a gyengébb bajnoki szereplést a BL-ben próbálja ellensúlyozni a gárda.

