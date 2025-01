Szuperrangadók az év második napján a TV-ben

Bombaformában lévő együttesek csapnak össze az Olasz Szuperkupa első elődöntőjében, de ha már elődöntők, a dartsvb-n is elérkeztünk a legjobb négyhez. A skót és a világ futballjának szerelmesei délután az Old Firmöt is megtekinthetik.

január 2., csütörtök:

Sport 1

20.30: Darts, PDC-világbajnokság, London

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

15.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Lausanne-Kloten

Arena 4

18.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Dundee FC-Dundee United

Match 4

15.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Glasgow Rangers-Celtic Glasgow

19.45: Labdarúgás, olasz Szuperkupa, elődöntő, Internazionale-Atalanta