Szűkült a kör – Angol és norvég siker, így a görög és az osztrák csapat is lehet NL-ellenfél

Miután a Nemzetek Ligája utolsó körében az angol és a norvég válogatott kiütéses győzelmet aratott. Míg az osztrákok a hajrában bukták el a győzelmet Szlovénia ellen, így a direkt feljutás helyett osztályozó vár rájuk.

Az angol válogatott hazai pályán 5-0-ra kiütötte az íreket, ezzel megnyerte csoportját a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában, amivel a következő kiírásban újra a legjobbak között szerepelhet. Az írek az 51. percben emberhátrányba kerültek, amikor Scales megkapta a második sárga lapját. Ezután hengerelt Anglia.

Kane az 53. percben büntetőből szerzett vezetést a háromoroszlánosoknak, majd két perce rá Gordon, az 58. percben pedig Gallagher is betalált. A kiütéses sikerhez Bowen és Harwood-Bellis tett még hozzá egy-egy gólt. Ezzel a találkozóval egyébként befejeződött az ideiglenes szövetségi kapitány, Lee Carsley hat meccses megbízatása. Jöhet a Tuchel-korszak.

A görögök így hiába nyertek Finnország ellen idegenben, számukra marad az osztályozó a feljutásért, akár Magyarország ellen.

Az angolokhoz hasonlóan a norvégok is egy 5-0-s sikerrel biztosították feljutásukat, Erling Haaland mesterhármast szerzett hazai környezetben Kazahsztán ellen. A feljutás persze Ausztrián is múlt, hiszen az osztrákoknak annyi pontot kellett volna szerezniük, mint Norvégiának ahhoz, hogy ők kerüljenek fel egyenes ágon az A-ligába. A 27. percben Schmid meg is szerezte Bécsben a vezetést a házigazdáknak. Szlovénia azonban kilenc perccel a rendes játékidő vége előtt egyenlített.

Így mind a két csapat osztályozót játszik majd. Ausztria a feljutásért, akár Szoboszlaiékkal, míg Szlovénia a bentmaradásért.

Nemzetek Ligája, 6. (utolsó) forduló:

B divízió, 2. csoport:

Finnország-Görögország 0-2 (0-0)

Anglia-Írország 5-0 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. Anglia 15 pont, 2. Görögország 15, 3. Írország 6, 4. Finnország 0

3. csoport:

Norvégia-Kazahsztán 5-0 (3-0)

Ausztria-Szlovénia 1-1 (1-0)

A csoport végeredménye: 1. Norvégia 13 pont, 2. Ausztria 11, 3. Szlovénia 8, 4. Kazahsztán 1

A B divízió csoportelsői az A divízióba jutnak – azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak -, míg a másodikok osztályozót játszhatnak a feljutásért. A harmadik helyezettek osztályozót játszanak a C divízióból érkezőkkel, míg a negyedikek kiestek a C divízióba.

Észak-Macedónia válogatottja a korábbi MTK-játékos Bojan Miovski góljával nyert otthon a Feröer-szigetek ellen, így veretlenül végzett csoportja élén a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában, azaz a következő kiírásban a B divízióban szerepelhet.

C divízió, 4. csoport:

Észak-Macedónia – Feröer-szigetek 1-0 (0-0)

Lettország-Örményország 1-2 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. Észak-Macedónia 16 pont, 2. Örményország 7, 3. Feröer-szigetek 6, 4. Lettország 4

A C divízió csoportelsői a B divízióba jutnak, míg a másodikok osztályozót játszhatnak a feljutásért. A csoportok két legrosszabb negyedik helyezettje kiesik a D divízióba, míg a két jobbik negyedik osztályozót játszik a bennmaradásért a D divízió két csoportmásodikjával.