Szokatlan baleset érte pickleball edzés közben a korábbi WTA-sztárt

Eugenie Bouchard pickleball karrierje szünetelni kényszerül, miután a korábbi WTA-világranglista 5. helyezett egy váratlan szemsérülést szenvedett.

Bouchard a WTA Tour egyik legismertebb játékosa volt, amikor még rendszeresen versenyzett. A 30 éves kanadai teniszező csúcspontja a 2014-es szezonban volt, amikor a wimbledoni döntőig menetelt .

Bár Bouchard hivatalosan még nem vonult vissza a tenisztől, jelenleg csak pickleballra összpontosít. Egyelőre nem tudni, hogy a korábbi Grand Slam-döntős visszatér-e még valaha is a teniszpályára.

Bouchard a közösségi oldalán jelentette be, hogy partnere edzés közben egy labdát véletlenül a bal szemébe ütött, és sürgősségi ellátásra volt szüksége a váratlan sérülés miatt.

„Ma edzés közben a szemembe kaptam egy pickleball-lal. A partnerem ütéséből egyenesen a szemembe ment. Elmentem a sürgősségire, és karcolásos szaruhártyám lett. Az ilyen dolgokért csináljuk ezt a sportot! Pár nap alatt meggyógyul.”

Alább láthatók Bouchard által a sérülés után posztolt képek. Az elsőn nem tudja kinyitni a bal szemét, míg a másodikon szemkötőt visel.

Bár a pickleballban és teniszben a páros mérkőzéseken történt balesetek ritkák, különösen veszélyesek lehetnek, mivel a játékosok nagyon közel vannak egymáshoz, amit Bouchard szemsérülése is jól bizonyít.

Got hit in the eye with a pickleball during training today. It was a shank off my partner’s paddle straight into the eye 😵‍💫 Went to urgent care and have a scratched cornea. The things we do for this sport! 🥒 Will be healed in a matter of days 🫶🏼 pic.twitter.com/65FpPJtmb0

— Genie Bouchard (@geniebouchard) December 13, 2024