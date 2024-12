Szoboszlaiék már 80 milliót kerestek, így áll össze a BL pénzdíjazása

A hatodik játéknap után nem meglepetésre a listavezető és százszázalékos Liverpool gyűjtötte a legtöbb pénzt a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájának csapatai közül. S, hogy mi alapján kapják a klubok a pénzt? Mi ezt is összegyűjtöttük.

A Bajnokok Ligájában idén debütált a harminchat csapatos alapszakasz ligarendszere. Köztudottan minden együttes nyolc mérkőzést játszik szeptembertől januárig, amelyek után a legjobb nyolc azonnal a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig rájátszást vívnak a 16 közé jutásért.

Az már korábban ismert volt, mennyire „megérős” is egy klubnak, ha bejut a BL-be. Az idei évtől azonban talán hatványozottan igaz lett ez a kijelentés.

Minden együttes 18 millió 620 ezer eurót kapott a főtáblára jutásért, a győzelmek 2,1 millió, a döntetlenek pedig 700 ezer eurót érnek az alapszakaszban.

Az UEFA a TV-s jogok eladhatósága és az öt éves koefficiens mellett a valamivel hosszabb, tíz éves együtthatót is nézi az összegek elosztásánál és a helyezésekért is külön pénzt kapnak a klubok.

A 36. helyen álló klub 290 ezer eurót, onnantól felfelé pedig pozíciónként további 290 ezerrel gazdagodnak a csapatok – ez az összeg minden sorsolás után emelkedik.

Az egyenes kieséses szakaszba jutó alakulatok pedig bónuszként 1 millió eurót kapnak.

Abszolút nem meglepő tehát, hogy a hibátlan, 18 pontos és már továbbjutó Liverpool több, mint 80 millió euróval gazdagodott. Egészen pontosan 82,949 milliót harácsolt össze a BL-ben.

A Mersey-parti alakulat mögött a Bayern München a második a rangsorban. A bajorok nagyjából tíz millióval kevesebbet, 73 millió 182 ezer eurót kaptak.

