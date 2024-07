Szoboszlai kezdő volt a Liverpool első edzőmérkőzésén

Arne Slot bemutatkozása nem sikerült tökéletesre, hiszen a Liverpool az első felkészülési mérkőzésén 1-0-ra kikapott.

Az ellenfél a másodosztályú Preston North End volt, a találkozót pedig zárt kapuk mögött rendezték a gárda edzőközpontjában.

Érdemes egy pillantást vetni a Liverpool első félideji együttesére, amely a következő játékosokkal állt fel.

A már említett Endo mellett Davies, Stephenson, Nallo, Phillips, Chambers, Bajcetic, Morton, McConnell, Koumas, Gordon kezdett a második 45 percben. Valamint negyed órával a vége előtt Beck, Nyoni és Blair állt még be a csapatba.

A Liverpool számtalan helyzetet dolgozott ki, de a győztes gólt a vendégektől Robbie Brady szerezte meg.

A mérkőzés után Arne Slot így értékelte a találkozót:

A Liverpool a jövő héten az Egyesült Államokba repül. Ott három mérkőzést is játszik majd. Ezeket viszont már a nyilvánosság előtt teszi, így minden szurkoló képet kaphat a csapat formájáról három héttel a bajnoki rajt előtt.

Here it is. Robbie’s outrageous strike against @LFC. 🤯#pnefc pic.twitter.com/eNPxrmslNJ

— Preston North End FC (@pnefc) July 19, 2024