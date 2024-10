Szoboszlai készítette elő Szalah történelmi BL-gólját

Szoboszlai Dominik így második liverpooli BL-meccsén is benne volt valamilyen formában egy gólban.

A Liverpool 2-0-ra győzött a Bologna ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában. Az angol együttesből előbb Alexis MacAllister volt eredményes a 11. percben, majd Mohamed Szalah a 75.-ben, akinek a gólpasszt Szoboszlai Dominik adta. A magyar válogatott csapatkapitánya kipasszolta szélre az egyiptomihoz a labdát, aki parádésan tekert a felső sarokba.

A 32 esztendős támadó ezzel az első liverpooli játékos lett, aki sorozatban öt nemzetközi kupameccsen betalált az ellenfél kapujába. Továbbá történelmet írt, ugyanis a 45. gólját szerezte a BL-ben, s így ő lett a legeredményesebb afrikai futballista. Didier Drogba 44 találatot jelentő csúcsát adta át a múltnak.

Ami pedig Szoboszlai Dominiket illeti a legutóbbi Bajnokok Ligája fordulóban meglőtte első gólját Liverpool mezben a legrangosabb európai kupasorozatban, most pedig az első asszisztját jegyezte, s így minden sorozatot figyelembe véve a szezonban már 1 gólja és 2 gólpassza van.

