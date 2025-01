Szoboszlai extrája újabb komoly elismerést ért

A Premier League 23. fordulójában nyújtott teljesítménye alapján a Liverpool magyar válogatott középpályása is helyet kapott az Alan Shearer által összeállított 'Hét Csapatában'.

A Pool nyolcasa Konaté passza után egy pazar csellel játszotta tisztára magát, majd ballal mesterien lőtt az alsóba. Az idei szezonban a válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már a negyedik gólját szerezte.

Szoboszlai Dominik 68 percet kapott a találkozón. Csapata egyik legjobb értékelését kapta, s saját szurkolói is a második helyen rangsorolták a duplázó és gólpasszt jegyző Cody Gakpo mögött.

A Premier League hivatalos oldalán közzétett ‘Team of the Week’ az alábbi játékosokat tartalmazza:

Alan Shearer’s Team of the Week has landed 🛬

What do you make of his picks? 🫵 pic.twitter.com/gIz3nYXpYM

— Premier League (@premierleague) January 27, 2025