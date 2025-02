Az angol szaksajtó ódákat zeng a Szoboszlai-show-ról

A Liverpool magyar középpályásának Tottenham elleni nagyszerű teljesítménye több külföldi portál, valamint Fabrizio Romano figyelmét is felkeltette.

A mérkőzésen Cody Gakpo, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk mellett Szoboszlai Dominik is betalált. Válogatottunk csapatkapitánya szerezte a Pool harmadik találatát, ami a BBC tudósítása szerint végérvényesen eldöntötte a párharcot.

A Liverpool 8-asa gólja mellett egyik legjobb meccsét játszotta a Vörösök mezében. Öt lövése volt, kilencszer ért labdába a Tottenham tizenhatosán belül, valamint kilenc labdát szerzett és öt helyzetet alakított ki – olvasható a portál cikkében, ami a ‘Remek Szoboszlai-show az elődöntőben’ címet kapta.

1 – Dominik Szoboszlai tonight had five shots, nine touches in the opposition box, created five chances, won possession nine times and scored a goal, the first Liverpool player to record each of those totals in a match since Philippe Coutinho vs Maribor in 2017. Dynamo. pic.twitter.com/BQpQvUnG3O

— OptaJoe (@OptaJoe) February 6, 2025