Szoboszlai góllal kezdődött a Slot-éra

Szoboszlai Dominik találatával a Liverpool FC labdarúgócsapata 1-0-ra nyert a Real Betis ellen a pénteken Pittsburghben rendezett felkészülési mérkőzésen.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 34. percben Mohamed Szalah passzából lőtt a kapu hosszú sarkába. Ez volt csapata első gólja az új vezetőedző, a holland Arne Slot irányításával. A 23 éves magyar futballista 64 percet töltött a pályán.

