Szoboszlai Dominik a Premier League- és a BL-serlegre vágyik

Saját bevallása szerint a Premier League- és a Bajnokok Ligája-serleg hiányzik a boldogságához Szoboszlai Dominiknak, a Liverpool válogatott labdarúgójának.

Az angol listavezető klub edzőközpontjában rendezett zártkörű sajtóbeszélgetésen Szoboszlai elmondta, előzőleg nem élete meccsét játszotta, de még így is kapott pozitív visszajelzést.

Méghozzá Arne Slot vezetőedzőtől, aki gépnek nevezte a magyar válogatott csapatkapitányát.

„Odafigyelek magamra minden téren. Óvatosabbak vagyunk a klubnál, másként csinálom a hétköznapokat. Tavaly ilyenkor már két sérülésen voltam túl, most szerencsére ezek elkerülnek. Most is motivált vagyok, de egy éve talán túlságosan is az voltam, minden meccsen játszani akartam, még a hatodik ligás ellenféllel szemben is a kupában, vagy az Európa-ligában, amikor már továbbjutottunk. Első szezonnak ez sok volt, a Bundesligában nem futottam annyit, mint itt az első évadban” – mesélte Szoboszlai, aki hozzátéve, már tudja mire kell odafigyelnie. Emellett többet jár edzőterembe, és jobban figyel a regenerációra.

„Sok mindenben változtam az elmúlt másfél évben. A gondolkodásom is más lett abban a tekintetben, hogy mit akarok elérni, mik a céljaim és ehhez milyen lemondásokra van szükség” – tette hozzá.

Mint elmesélte, a csapattal szoros napirend szerint élnek, és lényegében az egész napot az edzőközpontban tölti.

Arról is beszélt, hogy Arne Slot mit változtatott meg a csapat játékán ahhoz képest, amilyen Jürgen Klopp alatt volt:

„Teljesen más a gondolkodásuk. Kloppnál a harc és a küzdelem dominált, no meg a mélységi passzok, a beadások, a labdaszerzés a letámadás. Arne Slot mindent aprólékosan megtervez. Ha oda passzolsz, akkor oda mozog a társad, és akkor neked ezt kell csinálni. Ez csak gyakorlás kérdése, a meccsen pedig mindenki betartja a taktikai utasításokat, szóval ez nagyon jó.”

Szoboszlai a Paris Saint-Germain elleni, keddi BL-nyolcaddöntős visszavágóval kapcsolatban a rivális erejét emelte ki.

„Biztos, hogy nem ugyanaz lesz, mint Párizsban. Azt kell mondanom, hogy soha nem találkoztam még olyan jó ellenféllel, mint a PSG.”

Arra, hogy jelölték a Premier League-ben a hónap játékosa-címre, csak annyit mondott:

„Ha megnyerem, akkor örülök, de fontosabb, hogy vasárnap nyerjük meg a Ligakupa-döntőt a Wembleyben. Előtte van még a PSG elleni meccs is.”

Noha a világ legnagyobb stadionjaiban játszik, a kedvence mégis Magyarországon van.

„A Puskás az. Németországban hasonló a hangulat, ott vannak ultrák, és egész meccsen zeng a stadion. Angliában nincsenek ilyen csoportok, de a stadionnak van egy átlagos hangja, vagy a kapu mögöttiek szétüvöltik a stadiont. A Puskás Aréna teljesen más érzést ad.”

A beszélgetésben szóba került a válogatott következő, törökök elleni Nemzetek Ligája-meccse is.

„Az is egy nagyon nehéz találkozó lesz. Van egy rendszeres videós megbeszélésünk a válogatottal, és szó volt már erről. Készülnünk kell a hangulatra és reméljük, nem veszi majd senki ezt nyomásnak. Nehéz lesz.” – fejtette ki.

A Premier League-ben tíz fordulóval a vége előtt tizenöt pontos előnnyel vezető Liverpool játékosa elmondta, ritkán nézi a riválisok meccseit a televízióban, mert megpróbál a szabadidejében minél kevesebbet foglalkozni a focival. Végül azt is elárulta, mi hiányzik a boldogságához.

„A Premier League- és a BL-serleg.”

Arra kérdésre pedig, hogy mi lesz akkor, ha mindkettőt megszerzi, mosolyogva így válaszolt:

„Akkor megnyerem még egyszer!”