Szoboszlai Dominik a Nemzetek Ligája álomcsapatában

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a WhoScored.com beválogatta a Nemzetek Ligája csoportkörének álomcsapatába.

A Nemzeti Tizenegy drámai végjátékban 1-1-es döntetlent ért el Németországgal szemben a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a Puskás Arénában. A mieink gólját Szoboszlai Dominik szerezte a ráadás utolsó percében büntetőből. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta mind a hat csoportmérkőzést, amelyeken háromszor talált be. A Liverpool kiválóságát a WhoScored.com beválogatta a Nemzetek Ligája álomcsapatába.

