Szoboszlai csapattársa lehet Kerkez? A Liverpool szurkolók üdvözlik és logikusnak találják a lehetőséget

Az angol sajtó szerint 2025-ben már meg is történhet a klubváltás.

Az utóbbi hónapokban többször is felmerült a hír, hogy Kerkez Milos a Liverpoolban folytathatja a karrierjét. Ez lehet az utolsó szezonja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth-ban. A magyar válogatott balhátvéd lehetséges átigazolásával kapcsolatban most a TEAMtalk közölt újabb információkat.

A Liverpool szurkolóknak tetszik a lehetőség, az X-en a Vörösök drukkerei úgy reagáltak a kommentszekcióban, hogy Andy Robertson felett már amúgy is eljárt az idő, Kerkez pedig kiváló pótlás lehet, vagy akár eleinte csak a padra is a skót mögé, mellé, hogy megismerje a rendszert. Kerkez tavaly nyáron igazolt a holland AZ Alkmaartól a Bournemouth-hoz, ahol alapembernek számít, nemrégiben pedig az Arsenal múlta felül a csapat 2-0-ra. A hétvégén majd a Manchester Cityvel játszanak.

🚨 Liverpool have identified Bournemouth defender Milos Kerkez as a candidate in their search for a new left-back.

(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/nHqfTyDrAO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 1, 2024