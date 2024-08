Szoboszlai csapattársa a padon duzzogott lecserélése után

Arne Slot együttese sima 2-0-s győzelmet aratott a Brentford ellen a Premier League második fordulójának zárómérkőzésén, a legtöbben viszont a 72. perc után történtekről fognak beszélni.

A holland tréner a biztos, kétgólos előny tudatában több alapemberét is lekapta a pályáról az utolsó húsz percre, így az első gólt szerző és gólpasszt jegyző Luis Díaz, valamint Diogo Jota és Trent Alexander-Arnold is lejött. Utóbbinak nem igazán tetszett Slot döntése, a kamera rögtön megtalálta a neheztelő bekket.

Trent egyébként remekül játszott, rengeteg kiváló labdája volt, kis szerencsével két gólpassza is lehetett volna. Bejátszotta a Pool jobb oldalát, sőt volt, hogy a 10-es pozíciójában is feltűnt.

A szerződése utolsó évét taposó 25 éves angolhoz hiába beszélt először a vezetőedzője, úgy tűnt, nem igazán érdekelte a mondandója.

„Trent hosszú ideig a válogatottal volt a nyáron, ahol a torna elején sokat játszott. Néhány hétig pihent, majd visszajött. Ez csak a harmadik meccse volt. Jól játszott, de vigyáznunk kell vele, hiszen nem csak az első két mérkőzésen, hanem az egész szezonban szükségünk van rá. Remek, hogy Conor Bradley személyében egy másik kiváló játékost tudtam beállítani” – tette hozzá Slot.

„Every player wants to play 90 minutes, but I don’t think the players that were on the bench from the start were really happy with the choice I made [either]!”

💬 Arne Slot explains why he subbed off Trent Alexander-Arnold and gave thoughts on his reaction… pic.twitter.com/dYvvHWkzru

— This Is Anfield (@thisisanfield) August 25, 2024