Szóban már megegyeztek, De Bruyne Szaúd-Arábia felé veheti az irányt

A belgát már meggyőzték, most a Manchester City-nél pattog a labda.

Szóbeli megállapodás született az Al-Ittihad és Kevin De Buryne között – számolt be X-oldalán Rudy Galetti.

Az újságíró értesülései szerint a szaúdi klub néhány képviselője beszélt a belga játékossal, aki jóváhagyta az átigazolást. Most már csak a klubokon múlik: a Manchester City nyitott arra, hogy elengedje őt.

