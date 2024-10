Szívműtéten esett át az MU játékosa, így újabb hiányzója lesz Erik ten Hagnak

Korábban is voltak már szívproblémái, erről tudtak is a klubnál, mégis leigazolták őt.

Noussair Mazraoui még Bayern München játékosként 2023. januárjában szívburokgyulladást szenvedett a COVID-19 fertőzés szövődményeként, akkor hetekig nem játszhatott. A marokkói védő megint szívproblémákkal szembesült, ezúttal ritmuszavart diagnosztizáltak nála, emiatt műtéti beavatkozást hajtottak végre és legalább két hónapig nem játszhat.

A 26 esztendős futballistát a nyáron a bajor együttestől igazolta le a Manchester United 15 millió euró fejében, azóta tíz mérkőzésen lépett pályára és rendre jó meccseket tudhatott maga mögött. Mazraouinak korábban is voltak szívproblémái, ezt tudták a transzfer előtti orvosi vizsgálatok után is az MU-nál, de ennek ellenére is mellette döntöttek.

🚨⚠️ Man Utd fullback Noussair Mazraoui has successfully undergone a minor precautionary corrective procedure after experiencing palpitations.

This is a relatively common condition as he’s expected to make a full recovery and be available for selection within the next few weeks. pic.twitter.com/B9mr4ql0oc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2024