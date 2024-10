Szívesen hosszabbítana a Bayern ásza

Német hírforrások szerint hiába a Manchester City érdeklődése, Jamal Musiala nagyon nyitottan áll a Bayern Münchennel történő szerződéshosszabbításhoz.

Szeptember közepén robbant a hírbomba, miszerint Pep Guardiola nem volna rest 120 millió fontot fizetni Jamal Musiala játékjogáért. Erről mi is beszámoltunk, sőt, olvasóink körében is kifejezetten népszerű volt a német válogatott ászának jövőjéről szóló híradás.

Azóta a Bayern elnöke Herbert Hainer nem győzte eleget és elégszer dicsérni Musialát, akit évszázados tehetségnek nevezett, kiemelve, hogy prioritás a megtartása. Függetlenül attól, hogy olyan gigászok kívánják magukhoz édesgetni, mint a City, a Chelsea, a Real avagy éppen a Liverpool.

🚨🔴 FC Bayern remain in very positive talks for a contract extension with Jamal #Musiala ✔️

The 21y/o superstar is also very open to extending his contract beyond 2026. Max Eberl and the club’s executives have been informed of this.

His salary could increase to €25m gross per… pic.twitter.com/bJ5L39h6R8

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 7, 2024