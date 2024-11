Szexuális erőszak ügyében találta bűnösnek McGregort egy ír esküdtszék

Egy ír bíróság esküdtszéke bűnösnek találta a UFC sztárját, Conor McGregort egy nő szexuális zaklatásában, amely 2018 decemberében történt egy dublini szállodai szobában.

Az Ír Legfelsőbb Bíróság McGregort 248 000 euró kártérítés megfizetésére kötelezte a felperes javára. Kijelenthető, hogy a döntés jelentős jogi csapást jelent a korábbi kétsúlycsoportos UFC-bajnok számára.

Az esküdtszék két napig tanácskozott, mielőtt döntést hozott McGregor ellen, aki tagadta a vádakat. A harcos azt állította, hogy a találkozás és az együttlét kölcsönös beleegyezésen alapult. McGregor jelenleg nem áll bűnvádi eljárás alatt az eset kapcsán, mivel az ügyészek szerint nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a büntetőeljáráshoz.

‘To all the victims of sexual assault. I hope my story is a reminder that no matter how afraid you might be, speak up’: Nikita Hand speaks outside court after winning her civil case against Conor McGregor pic.twitter.com/ofGzc3p5Af

A ma már üzletemberként is dolgozó egykori sportoló ezzel szemben azt állította, hogy az együttlétük beleegyezésen alapult. Hazugságnak nevezte a vádakat, különösen a fojtófogásra vonatkozó állításokat, amelyeket valószínűtlennek minősített. Ügyvédje az esküdteket arra kérte, hagyják figyelmen kívül a McGregor iránti esetleges ellenszenvüket az ügy megítélésekor.

„Fellebbezni fogok a mai döntés ellen… Most a családommal vagyok, és a jövőmre koncentrálok” – írta McGregor a közösségi médiában.

I will be appealing today’s decision. The judge’s instruction and the modest award given was for assault, not for aggravated or exemplary damages. I am disappointed that the jury did not hear all the evidence that the DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future.…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 22, 2024