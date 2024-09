Andy Murray nyomdokaiban jár a britek új reménysége, aki továbbra sem veszített szettet

Néhány héttel azután, hogy Andy Murray végleg szögre akasztotta az ütőjét, Jack Draper reményt adott a brit teniszrajongók számára.

Jack Draper 6-3, 7-5, 6-2-re legyőzte a 10. helyen kiemelt Alex de Minaurt, ezzel pedig bejutott élete első Grand Slam-elődöntőjébe.

„Ez elképesztő, őszintén szólva. Az első meccsemet itt vívni a világ legnagyobb pályáján, őszintén szólva, egy álmom vált valóra” – mondta a pályán adott interjújában Draper, aki Murray 2012-es bajnoki címe óta az első brit, aki elődöntőbe jutott New Yorkban. „A sok támogatás a világot jelenti számomra.”

Yet to drop a set. ❄️@jackdraper0 downs de Minaur 6-3 7-5 6-2 to advance into the #USOpen semi-finals!@usopen pic.twitter.com/02J7v9bMKG

— ATP Tour (@atptour) September 4, 2024