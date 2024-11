„Szerencsés vagyok, hogy ilyen erős keretünk van”

Pascal Jansen vezetőedző szerint a védelmi struktúrát kellett rendbe tenni a második félidőre ahhoz, hogy a Ferencváros az emberelőnyét kihasználva 4-0-ra felülmúlja a Dinamo Kijevet a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

„Hiába kerültünk létszámfölénybe, mégis szenvedtünk, mert nem tudtunk elég nyomást gyakorolni, emiatt fordulhatott elő, hogy a Dinamo a kiállítás ellenére veszélyesebb volt az első félidőben. A védelmi struktúrát aztán a második játékrészre rendeztük, és a pályán a megfelelő helyen tudtuk érvényesíteni az emberelőnyt. Tudtuk, hogy ilyen körülmények között elfárad majd az ellenfél, ez így is lett” – értékelt a magyar bajnok mestere.

A holland szakember szerint kifejezetten nagy dolog, hogy bő húsz perc alatt négy gólt szerzett a csapata, mert az emberhátrányban lévő riválisok betömörülnek, ezt pedig általában nehéz feltörni.

„Erős ellenfélre számítottunk, és az ukránok meg is nehezítették a dolgunkat, azonban a számukra szerencsétlen piros lap alapjaiban határozta meg a mérkőzést, amit a második félidőben tudtunk igazán érvényesíteni” – mondta Jansen a Dinamóról.

A sikerével az Európa-liga tabelláján 14. helyre előrelépő Ferencváros továbbjutási esélyei kapcsán úgy fogalmazott, a fő az, hogy versenyben maradjanak az alapszakasz után, de meccsről meccsre haladnak, ezért most a Kecskemétre koncentrálnak, mivel szerinte nincs értelme jobban előre gondolkodni, így arról sem érdemes egyelőre beszélni, hogy reális lehet-e az első nyolcba kerülés, ami közvetlenül nyolcaddöntőbe jutást érne.

„Szerencsés vagyok, hogy ilyen erős a keretünk. Mindenki készen áll, amikor hozzá kell tennie a csapat teljesítményéhez. Egymást húzzák fel a játékosok a pozícióharcnak köszönhetően” – mondta Jansen, aki külön szót ejtett a csereként beszálló magyarokról.

„Kaján Norbert nagyon jól dolgozott az edzéseken, ezért nyugodt voltam a becserélése kapcsán, amire azért volt szükség, mert Cebrails Makreckisnek volt már sárga lapja, a Dinamo pedig próbált arra játszani, hogy megkapja a másodikat. Botka Endre, aki az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséget kapott, szintén jól szállt be. Gruber Zsombor is megmutatta a kvalitásait és most megteheti a válogatottban is”.

Kollégája, a szerzett pont és gól nélkül sereghajtó Dinamót irányító Olekszandr Sovkovszkij úgy vélte, jól felkészült a csapata, de a kiállítás rendkívüli módon megnehezítette a helyzetét, ennek ellenére eleinte sikerült veszélyeztetniük, viszont a második bekapott gól végleg eldöntötte az összecsapást.

A Ferencváros a három hét múlva sorra kerülő ötödik körben a svéd FF Malmö csapatát fogadja a Groupama Arénában.