Szemet vetett a Real Kerkez Milos csapattársára

A blancók célkeresztjében egy olyan hátvéd áll, akit sokan Spanyolország egyik legnagyobb ígéretének tartanak.

A Bournemouth védője, Dean Huijsen, lenyűgöző teljesítményt nyújt azóta, hogy Andoni Iraola irányítása alatt a Premier League-be szerződött a Juventustól. A Diario AS szerint a Real Madrid figyelemmel követi őt. Az információk alapján a listájukon szereplő összes jelölt közül Huijsen a leginkább preferált opció jelenleg belső védő poszton.

Hasonlóan a Bayern Münchenhez és a Barcelonához, a Real Madrid is érdeklődött a holland-spanyol védő iránt, amikor Malagából a Juventushoz igazolt. Miután kölcsönben szerepelt a Románál, Huijsen idén nyáron 15 millió euróért csatlakozott a Bournemouth csapatához. Azóta a spanyol U21-es válogatott állandó tagjává vált.

A madridiak kételye az átigazolással kapcsolatban az, hogy vajon Huijsen képes lehet-e kezdőjátékossá válni náluk.

Hasonlóképpen, nem biztosak abban, hogy a játékos hajlandó lenne elfogadni egy csökkentett szerepet az elején. A királyi gárda most azon gondolkodik, lépjen-e érte, mivel később sokkal nehezebb lehet. Főleg, hogy az Arsenal és a Manchester United is érdeklődik iránta.

A Real Madrid nem akarja megismételni a Leny Yoro-val kapcsolatos esetet sem, amikor a játékos figyelmen kívül hagyta az ajánlatukat, és inkább a Manchester Unitedhez igazolt, amely túllicitálta a madridiakat.

Másik két név, amely érdekli őket, Aymeric Laporte és William Saliba, de a magas átigazolási költségek miatt ezek a lehetőségek szinte kizártak.

Juni Calafat, a vezető játékosmegfigyelő, szintén nagy rajongója a Palmeiras tinédzserének, Vitor Reisnek, aki szintén szóba jöhet ezen a poszton.

Yoro átigazolása azt is megmutatta, hogy Madridban felismerték: a Real Madridnak be kell fektetnie a védelmébe. Jesús Vallejo távozása mellett, még ha Éder Militao bevethető is lenne, Antonio Rüdiger már harmincas éveiben jár, és David Alaba is betöltötte a harminchármat. Az sem világos, hogy Raúl Asenciónak hosszú távon helye van-e a csapatban.