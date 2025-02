Szczesny döntése határozhatja meg a Barca kapuskérdését

Iñaki Peña várhatóan távozik majd a nyáron a Barcelona kötelékéből, mivel nem kapta meg a bizalmat.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona kapusposzton pocsékul kezdődött az idény. Marc-André ter Stegen ugyanis az egész szezonra kidőlt, így reaktiválták az egyébként ár visszavonult Wojciech Szczesnyt, aki viszont az elmúlt időszakban megtalálta régi jó formáját. A lengyel hálóőrt csak erre az évre szerződtették, ám könnyen lehet, hogy több időről lesz szó. Ter Stegen térdsérülése ugyanis könnyen lehet, hogy még a következő idény elején is fenn fog állni, noha a teljes felépülését nyár elejére datálják, a klubnak óvatosnak kell lennie, mivel a német kapusnak ez már a második patella ín sérülése. A 32 éves játékosnak 2028-ig érvényes szerződése van a katalán csapattal, elméletileg megtartja kezdőkapus pozícióját és csapatkapitányi szerepét is, azonban kérdéses, sikerül-e visszanyernie a csúcsformáját – számolt be erről a Mundo Deportivo.

Silver lining: Szczęsny has fully recovered his confidence. pic.twitter.com/ge7SHb1Q6y — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 26, 2025

A jelenlegi második számú hálóőr, Iñaki Peña könnyen lehet, hogy a nyáron távozni fog. Nem kapta meg a bizalmat, a kontraktusa 2026-ban lejár, a Barcelona még nem környékezte meg hosszabbítási ajánlattal, és maga a tény, hogy inkább a visszavonulásból visszatérő Szczesny lett a kezdő így frusztrálhatja őt. Sajtóhírek szerint a klub sportigazgatója, Deco nyitott lenne a lengyel kapussal való hosszabbításra, de a végső döntés Hansi Flick kezében van. Ha a német edző szeretné megtartani a 34 éves futballistát és ő is beleegyezik, akkor nem igazolnak új játékost a posztra, de Marc-André ter Stegené lesz az első számú pozíció. Ha viszont Flick más irányba tekint, Barcelona fiatal kapust keres majd helyette.

A Barcelona utánpótlásában is akadnak ígéretes kapusok, többek között akár Yaaakobishvili Áron, aki nemrégiben a katalánok utánpótláscsapatának hőse volt. Elsőként Ander Astralaga nevét említik, de a klub különösen nagy figyelmet fordít Diego Kochen fejlődésére. A 18 éves amerikai kapus jelenleg a Barça Atlètic első számú hálóőre, és már edzett a felnőtt csapattal is.