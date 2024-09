Szczesny a kitétel ellenére is elfogadta a Barca ajánlatát

Az üzlet gyakorlatilag megköttetett, a rutinos lengyel kapus csatlakozik a Barcelonához.

Wojciech Szczesny gyakorlatilag megegyezett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonával és annak ellenére, hogy nyáron bejelentette visszavonulását, újfent aktív státuszba kerül – állítja a spanyol labdarúgásban hiteles Relevo. A katalán együttes Marc-André ter Stegen sérülése után kezdett új kapus után nézni, szóba jött Claudio Bravo és Keylor Navas is, bár őket inkább a sajtó fújta fel. Hansi Flick aztán leszögezte, hogy Inaki Pena lesz a német hálóőr helyettese, viszont a 34 éves lengyel kapus ezek ellenére is igent mondott a katalán együttes ajánlatára.

Szczeseny terve az, hogy versenyezni fog az első helyért és lehet néhány rosszabb meccs után a jóval fiatalabb spanyol hálóőr a padon találja majd magát. Hiszen a korábban Arsenalban és Juventusban is évekig első számú kapus nagyobb rutinnal rendelkezik, értékes tapasztalatot és pozitív hatást is vihet az öltözőbe. Hovatovább kifejezetten jó kapcsolatot ápol honfitársával, Robert Lewandowskival, akivel tovább mélyítik az öltözői rutint. A hírek szerint már csak az orvosi vizsgálat van hátra, az üzlet gyakorlatilag megköttetett.

🚨🎖| Szczesny has accepted the possibility of being second choice to Iñaki Peña, but he still aims to compete for the starting spot. [@MatteMoretto] #fcblive 🧤 pic.twitter.com/LHWwzss2eH

— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 27, 2024