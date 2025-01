Szaúdi klubok vinnék a Barca folyton sérült védőjét

Spanyolországi hírforrások szerint Andreas Christensen, a Barcelona sérülésekkel küzdő védője iránt több szaúd-arábiai csapat is érdeklődik. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a 2024–25-ös szezonja eddig rendkívül nehézre sikerült.

A dán válogatott játékos mindössze néhány percet töltött a pályán az idény nyitómérkőzésén a Valencia ellenében, mielőtt Achilles-íngyulladás miatt műtét, majd rehabilitáció következett számára. És bár január 17-én újra bevethető állapotba került, egy edzés során szinte azonnal megsérült, és további három hétre ismét harcképtelenné vált.

Ez az újabb sérülés sokáig úgy tűnt gátat szab Christensen távozásának a téli átigazolási időszakban. Ugyanakkor kiderült, hogy több szaúdi klub is érdeklődik iránta, fontolgatva lehetséges átigazolását.

🚨 JUST IN: Saudi Arabian teams are exploring the possibility of signing Christensen.

