Szalah újabb PL-rekordot döntött, 30 gólban vállalt már szerepet

Az egy szezonon belül adott gólpasszok csúcsát is könnyűszerrel megdöntheti, ha továbbra is ilyen formában játszik.

Mohamed Szalah 17 gólt és 13 gólpasszt jegyzett már az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös szezonjában. Az egyiptomi támadó a vasárnapi, West Ham United elleni bajnokin egy gólt lőtt, valamint két asszisztot adott a Liverpool 5-0-s sikere során. A 32 esztendős támadó élete formájában játszik, így érthető, hogy a Vörösök drukkerei továbbra is aggódva figyelik a fejleményeket, hogy hosszabbít-e a sztárcsatár, akinek 2025 nyarán jár le a szerződése.

Are we witnessing the most in-form player the Premier League has ever seen?

Mohamed Salah has reached 30 goal involvements in just 18 matches! pic.twitter.com/xHtwY3J6RV

