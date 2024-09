Szabó Levente megint gólt szerzett a Bundesliga 2-ben, Kecskést kiállították

Szabó Levente ismét gólt szerzett az Eintracht Braunschweig labdarúgócsapat színeiben, az AEL Limasszol pedig emberhátrányban fejezte be mérkőzését Kecskés Ákos kiállítása miatt pénteken.

A Bundesliga honlapja szerint a másodosztály hetedik fordulójában a Braunschweig 3-1-re kikapott az SSV Ulm otthonában. A nyáron igazolt magyar futballista a szünet után lépett pályára és a 76. percben szerezte meg idénybeli második gólját a bajnokságban.

✨Levente Szabó makes it 2 goals in 3 matches since the Bundesliga2 restarted.

Wouldn’t be surprised him or Andris (Or even maybe both of them) gets the call next week.. 👀 pic.twitter.com/Yox8fSmtEC

